Kahramanmaraş ve çevresinde 9 bin 990 artçı deprem oldu

AFAD Başkanı Sezer, AFAD Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden 21 gün geçtiğini, bu süreçte hem 5 üzerinde depremler olduğunu hem de çok sayıda artçı sarsıntılar yaşandığını hatırlattı.

Şu ana kadar 9 bin 990 artçı sarsıntı yaşandığını, bölgede toparlanma ve iyileşme sürecinin devam ettiğini dile getiren Sezer, “21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız.” diye konuştu.

Sezer, iyileştirme çalışmaları kapsamında, çadır, konteyner ve kalıcı konutların yapılmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün adımlar, hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli, yapılan enkaz çalışmalarına ve orada diğer yapılan çalışmalara eşlik etmektedir, 230 bine yakın bir personelimiz de şu anda çalışmalara devam ediyor.

Uluslararası arama kurtarmadan da şu anda 1180 personel yine insani yardım faaliyetlerine destek vermeye çalışıyor. İl ve ilçelerimizde enkaz çalışmaları sürdürülüyor. Şu anda 12 bin 171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını, hem insani yardım hem çadır göndermek üzere yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Köylerimize ve deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Hava, kara, kuvvetleri, sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve deniz kuvvelerimize ait hava unsurları yoğun bir şekilde bu bölgede faaliyet yürütmektedir.”

Sezer, şu anda 78 uçak, 116 helikopterle 13 bin 771 sefer düzenlendiğine işaret etti.

“GÜNLÜK ORTALAMA 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇADIR SEVK EDİYORUZ”

Barınma kapsamında çadır kentleri yoğun şekilde kurduklarının altını çizen Sezer, “Bu artçılar nedeniyle bireysel çadır talepleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgeye günlük ortalama 10 binin üzerinde çadır sevk ediyoruz ve bunu en ücra noktalara kadar ulaştırıyoruz. Şu anda 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Sadece çadır kentler kurmuyoruz, bunları sosyal donatılarıyla beraber her türlü psikososyal desteğin de verileceği şekilde düzenli alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. ” bilgisini paylaştı.

Sezer, 100 binin üzerinde konteyneri kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla ilgili olarak da 143 alan şu an itibarıyla tespit edilmiş ve bunlardan 97’sinde alt yapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta 4 tanesi de dün itibarıyla bitirildi. Belirttiğim 97’sinde de altyapı çalışmaları yüzde 50’lere yakın bir oranda bitmiş durumda. 10 binin üzerinde konteynerin bölgede kurulum çalışmaları devam ediyor.

Afet bölgesinde barındırılan kişi sayısı olarak da 1 milyon 531 bin 283 afetten etkilenen vatandaşımız buradaki afet bölgelerinde çadırlarda, konteyner kentlerde, kamu misafirhaneleri ve uygun alanlarda misafir edilmektedir. Afet bölgesi dışında da tahliye ettiğimiz 563 bin afetzede vatandaşımız var. Bunlar da bulundukları illerde valiliklerin koordinasyonunda AFAD ve diğer birimlerle beraber oluşturulan komisyonlar marifetiyle hem barınma hem de diğer ihtiyaçlar karşılanacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor.”

“7 BİN 327 PERSONEL PSİKOSOSYAL DESTEK VERİYOR”

Tahliye edilen vatandaşlardan 334 bin 321’inin afet bölgesi dışındaki misafirhaneler ve otellerde kaldığını aktaran Sezer, “Bölgede Kızılayımızın koordinesinde beslenme olarak hem sivil toplum kuruluşları hem bakanlıklarımızın ilgili birimleriyle beraber çalışmalar sürdürülüyor. Şu anda 80 milyon 965 bin sıcak yemek ve 14 milyon 539 bin kumanya paketi bölgede dağıtılmaktadır.” diye konuştu.

Sezer, psikososyal desteklerin de sürdüğünü ifade ederek, şu anda bölgede 7 bin 327 personelin çalışma yaptığını ve yaklaşık bir milyon kişiye psikososyal destek verildiğini söyledi.

Nakdi yardımlara ilişkin de Sezer, şunları kaydetti:

“Afetten etkilenen oradaki afetzedelerimize yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber 10 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı ve şu anda 918 bin vatandaşımıza ödemeler yapıldı. E-devlet üzerinden bunları kontrol edebilir ve ödemeler yapıldığı andan itibaren de Ziraat Bankasına giderek parayı çekebilirler. Bu ödemelerimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor.

Taşınma ve kira yardımları olarak hazırlıklarımız da tamamlanmış durumda. Bunun için de e-devlet üzerinden de başvurular alınarak, değerlendirme süreci devam ediyor. Bununla ilgili olarak da yakın bir zaman içerisinde ödemeler başlayacaktır.”

Sezer, kalıcı konutlar için yer seçimlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İnşallah, çok kısa sürede bu afetin yaralarını sarma imkanımız olacak. Bölgede ve koordinasyonda gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. (AA)