Kahramanmaraş ve Kayseri’nin ardından bu kez Sivas sallandı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.40’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Akgümüş-Andırın bölgesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) se depremin merkez üssünü Onikişubat ilçesi büyüklüğünü de 4.4 olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş’ta depremin ardından AFAD Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 14.47’de 4.7’lik bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan 1 dakika sonra bu kez Hacılar ilçesi 4.4’le sallandı. Saatler 14.53’ü gösterdiğinde ise İncesu ilçesinde büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen bir deprem yaşandı.

İki kentte kokuya sebep olan sarsıntılar saat 7.18’i gösterdiğinde bu kez Sivas’ta hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kent 4.5’le sallandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.