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6 Mayıs 2023
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Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AFAD verilerine göre saat 15:29’da Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken merkez üssünü Çukurhisar olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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