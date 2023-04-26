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26 Nisan 2023
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Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Alaturka Online
Alaturka Online

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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