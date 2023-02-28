Kahramanmaraş’ta art arda korkutan depremler (Son depremler)

Kahramanmaraş’da artçı depremler olmaya devam ediyor. Onikişubat ilçesinde saat 17.39’da deprem meydana geldi.

4.5 büyüklüğündeki deprem yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Onikişubat’ta saat 17.49’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem yerin 13.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER