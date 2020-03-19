Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan iki kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinde asılsız koronavirüs paylaşımlarını takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş'ta koronavirüsünden ölüm olduğuna dair asılsız paylaşım yapan Gül O. (48) ve Fatih K'yı (25) tespit etti.
Şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gül G. emniyetteki ifadesinin ardından, Fatih K. ise sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.