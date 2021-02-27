Kahramanmaraş'ta İdlib şehitleri için motosikletli konvoy oluşturuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toplanan bir grup motosiklet kulübü üyesi, 27 Şubat 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için konvoy oluşturdu.
Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturan Türk Riders Chopper Clup üyeleri, İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde bulunan baba evine gitti.
Baba Hüseyin Saygılı'ya başsağlığı dileyen temennisinde bulunan motosiklet kulübü üyeleri şehit 33 asker için dua etti.
Daha sonra kulüp üyeleri şehitler için ilçede motosikletlerle tur attı.
Programa, Türkoğlu Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya katıldı.