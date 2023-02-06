Kahramanmaraş’ta ikinci deprem: Büyüklüğü 7.5!

Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü Kandilli 7.5 olarak açıkladı.

Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı. Yetkililer hasarlı binalardan uzak durulması çağrısı yaptı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’de Türkiye’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, artçı olarak 3 büyüklüğünden fazla 100’den fazla sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu depremlerin 200 kilometrelik fay hattı üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…