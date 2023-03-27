Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş yine sallandı. Göksun ilçesinde saat 17.35’te deprem oldu.

AFAD’ın verilerine göre, 4.5 büyüklüğündeki deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.6 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER