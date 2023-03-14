Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu duyuruldu. AFAD’da yer alan bilgilere göre, deprem 5.34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 09.47’de merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER