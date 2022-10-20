Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 20.14’te meydana geldi. Yerin 5.28 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz can ve mal kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ÖĞLEN SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Kahramanmaraş’ta saat 14.34’te Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 8,31 kilometre olarak açıklanmıştı.

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