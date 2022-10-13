Kahramanmaraş’ta Millet İttifakı ‘su ucuzlasın’ dedi, Cumhur İttifakı reddetti

Kahramanmaraş’ta suda yüzde 50 indirim yapılması yolunda CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından yapılan teklif, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla gündeme dahi alınmadan reddedildi. Bu duruma tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “İşte AKP’nin iki yüzlü siyaseti budur” dedi.

Ahmet KAYA

AKP’nin 43, MHP’nin 10, İYİ Parti’nin 5 ve CHP’nin 3 üye ile temsil edildiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bugünkü meclis oturumunda CHP adına konuşan Meclis Üyesi Mustafa Kaykı, oturumu yöneten AKP’li Başkanvekili Arif Şen’e, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak tıpkı Ankara’da olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da su fiyatında yüzde 50 indirime gidilmesine yönelik tekliflerinin oylanmasını istedi. Ancak, Başkanvekili Şen, CHP’li üyeye, “Bu teklifinizin gerekçesi nedir?” diye sorarak teklifin gündeme alınmasını istemedi.

“VATANDAŞ SUYU PAHALIYA İÇİYOR”

Bunun üzerine CHP’li meclis üyesi Kaykı, “Kahramanmaraş’ın suyu yüksek fiyata içtiğini görüyoruz. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak bunu oylanmasını istiyoruz. Vatandaşımızın suyu çok pahalı içtiği bir gerçektir. Biliyorsunuz, Ankara’da da yüzde 50 indirim oldu. Biz Kahramanmaraşlı halkımıza ucuz su içmesini istiyoruz. Gerekçesi, vatandaş çok zor durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu yaptıysa biz de yapabiliriz. Oylanmasını istiyoruz” dedi.

CHP’Lİ ÜYENİN ÇEKİM YAPMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bunun üzerine yapılan oylamayla AKP ve MHP bloğunun oylarıyla önerge reddedildi. Bu sırada CHP’li meclis üyesi Mustafa Kaykı’nın cep telefonuyla çekim yapmasına tepki gösteren AKP’li kadın üyeler Ayşe Cesur ve Ayfer Çerçi, “Çekim yapamazsınız. Sizi yargıya taşıyacağız” dedi.

“İŞTE AKP’NİN İKİ YÜZLÜ SİYASETİ BUDUR”

AKP’nin Ankara’da suda yüzde 50 indirim kararı alırken, Kahramanmaraş’ta CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin aynı doğrultudaki teklifini gündeme dahi almadan reddettiğini belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “İşte AKP’nin iki yüzlü siyaseti budur” dedi.

Birkaç gün önce AKP’li meclis üyelerinin Ankara’da su satış fiyatında yüzde 50 indirim yapılmasını teklif edip, kendi oylarıyla yasalaştırdıklarını hatırlatan Öztunç, tepkisini şöyle dile getirdi:

* “Aynı önergeyi bugün biz Kahramanmaraş’ta verdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ndeki Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Parti’li meclis üyeleri, ‘Kahramanmaraş’ta da suya yüzde 50 indirim yapılsın’ dediler. Ama, AK Partili üyelerin oylarıyla önergesi gündeme dahi alınmadı. AK Parti’nin iki yüzlü siyaseti budur.

* Ankara’da su ucuz satılsın diyorlar, Kahramanmaraş’ta pahalı satılsın diyorlar. Üstelik son 12 ayda Kahramanmaraş’ta suya yüzde 105 zam yapıldı. Kim yaptı? AKP’li belediye yaptı. Kahramanmaraş su havzası en yüksek illerden birisidir ama en yüksek fiyata su tüketen illerden de birisidir aynı zamanda.”

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