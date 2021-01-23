Kahramanmaraş'ta otomobil park halindeki 4 araca çarparak devrildi: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halinde bulunan 4 araca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ferhat E'nin (26) kullandığı 46 DZ 194 plakalı otomobil, Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda park halindeki 4 araca çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ayşe S. (20) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Araçlarda hasara neden olan kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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