Kahramanmaraş’ta suya zam tepki çekti

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok belediye son ödeme tarihi geçen faturalar dikkate alınmadan hizmetlerin süreceğini duyurdu. Kahramanmaraş’ta ise Mart ayına ait son ödeme tarihi 18. gün olan su faturasında zam yapıldığı ortaya çıktı. Bir önceki ay 2.62 TL’den hesaplanan birim fiyatın, mart ayında 2.94’e çıktığı görüldü.

“BU DÖNEMDE BU ZAM AYIP VE YANLIŞ OLDU”

Konuyu gündeme getiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Virüs salgını varken Ankara ve İstanbul gibi CHP’li belediyeler su ödemelerini iki ay erteliyor ama AKP’li Kahramanmaraş belediyesi suya zam yapıyor. Adına da güncelleme diyor. Bu dönemde bu zam ayıp ve yanlış oldu. Kınıyorum. Vazgeçin, zammı geri alın” dedi.

“YENİ BEDELLER ÖDETMEK NİYE?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında CHP’li belediyeler borçlu vatandaşın suyunu bile kesmezken AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi suya zam yaptı. Vatandaşın yükünü hafifletmek yerine yeni bedeller ödetmek niye? “ ifadelerini kullandı.

PARTİLERDEN ‘FATURALAR ERTELENSİN’ ÇAĞRISI

İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA partisinden dün yapılan açıklamalarda da hükümete ‘faturalar ertelensin’ çağrısı yapılmıştı.