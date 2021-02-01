Kahramanmaraş'ta taşınabilir şarj cihazının içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, taşınabilir şarj cihazının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık içesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.
Araçtaki şüphelinin üst aramasında, taşınabilir şarj cihazının içine gizlenmiş 12 gram uyuşturucu bulundu, zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurulan başka bir araçta da 3 gram esrar ele geçirdi, gözaltına aldığı 2 zanlıyı jandarma karakoluna götürdü.
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