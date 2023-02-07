Kahreden haber: Beşiz çocuklardan 4’ü hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay’da birçok bina yıkılırken çok sayıda vatandaş da göçük atında kaldı. Göçük altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden bir haber geldi.

BEŞİZLERDEN 4’Ü HAYATINI KAYBETTİ

2020 yılında corona virüs salgını nedeniyle 3’ü erkek 2’si kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yurda getirilen Huyluğlu ailesinden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4’ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

ACI HABERİ TURİZM ŞİRKETİ DUYURDU

Vefat haberini Hüseyin Huyluoğlu’nun çalıştığı Veda Turizm şirketi duyurdu. Veda Turizm’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Mekke Rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin”

2020 YILINDA HATAY’A YERLEŞMİŞLERDİ

Suudi Arabistan’a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında, Suudi Arabistan’da doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, 2020 yılının mart ayında da 3’ü erkek 2’si kız beşiz çocukları dünyaya geldi.

29 Temmuz 2020 yılında corona virüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede mahsur kalan Huyluoğlu ailesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yurda getirilmişti. Huyluoğlu ailesi Türkiye’ye geldikten sonra Hatay’a yerleşmişti.