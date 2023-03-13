“Kahvaltı veremediğimiz yerler var diyen Süleyman Soylu’ya tepki





Önceki gün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde AFAD’a ait lojistik merkezinin deposunda inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay-şeker istiyoruz. Çocukların ve büyüklerin terlik, eşofman ihtiyaçları var” dedi.

Soylu’nun bu sözlerine Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ile CHP Milletvekili Veli Ağababa tepki gösterdi.

Soylu’nun açıklamasını alıntılayan Barış Atay, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

– Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!

– İlk günden bu yana Kızılay’ı ayrı Afad’ı ayrı bağış alıyor. Canlı yayında 100 milyarın üzerinden para topladılar. Hala çıkmış çay, şeker, eşofman istiyor her şeye muktedir (!) efendiler. Cinnet geçireceğiz!

Veli Ağbaba ise “Peki, depremden sonra toplanan onca yardım parasına ne oldu. Hani vatandaşlarımızın hiç bir sıkıntısı yoktu” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Önceki gün “Vatandaşlarımızın seferberlik halinde ilk günkü gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır” diyen, Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:

– En büyük temennimiz, en büyük talebimizdir. Birinci talep altını çizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bütün bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü ihtiyaç bahar geldi, yaz geliyor, özellikle evlerini barklarını bırakan vatandaşlarımızın şuanda geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımızın veya kiraya çıkacak vatandaşlarımızın, çocukların özellikle bahar ve yazlık kıyafete ihtiyaç var.

TERLİK-EŞOFMAN İHTİYAÇLARI VAR

– Rica ediyoruz ikinci el giysiyi vatandaşlarımız buralara göndermesinler. Daha sonraki ihtiyaçlarımız var. Takdir edersiniz ilk günlerde depremzedelerimiz çorba içtiler, bazen öğle yemeklerini öyle gerçekleştirdiler. Ama bizim görevimiz onları çadır ve geçici barınma merkezlerinde mümkün olduğunca standartlarını yükseltmek.

– Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay şeker istiyoruz. Özellikle hayır sahiplerinden vatandaşlarımızdan bu tür destekler istiyoruz. Yine çocukların ve büyüklerin terlik eşofman ihtiyaçları var. Yine bunun yanı sıra ise en önemlisi ise çocuk, kadın ve erkek iç çamaşırı. Burada bu ihtiyaç biraz daha devam edecek gibi. Seferber olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır.