65.8 F
Los Angeles
23 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemKahvehane baskını kamerada

Kahvehane baskını kamerada

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokakta meydana geldi. M.D.Ç., husumetli olduğu ileri sürülen Mustafa Er (29), A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y.’ nin (29) oturduğu kahvehaneye geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

M.D.Ç., belinden çıkarttığı tabancayı husumetlilerine doğrultup, peş peşe ateşledi. Olayda, Mustafa Er ve A.A. göğsünden, İ.Y. sağ bacağından, M.Y. sağ ayağından, E.A. sağ bacağından, Y.Y. ise sağ ayak bileğinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Er hayatını kaybetti. A.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından geldiği otomobille kaçan ve 14 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olayın kahvehanenin karşısındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, M.D.Ç.’nin kahvehaneye gelip girişteki Mustafa Er, A.A., İ.Y., M.Y., E.A. ve Y.Y.’e doğru peş peşe ateş ettiği görüldü. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için kampa girdi
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,474BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States