Kaia Gerber tek başına tatile çıktı

Son dönemin hızla yükselen modellerinden biri haline gelen genç model Kaia Gerber, ailesinin onay vermediği ilişkisiyle de gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçen aylarda komedyen sevgilisi Pete Davidson ile Miami’de samimi bir şekilde görüntülenen Gerber’in yanında bu kez sadece arkadaşları vardı. Gerber’in Miami tatiline üç erkek arkadaşı eşlik etti.

Gerber, Kasım ayından bu yana Pete Davidson ile birlikteydi. Miami’de sarmaş dolaş görüntülenen çift, her fırsatta birbirlerini öpmeye doyamamıştı.

Fakat Kaia’nın Pete Davidson ile olan ilişkisine ailesinin sıcak bakmadığı da biliniyordu. Geçen ay Kaia’nın evinin önünde anne ve babasının tartıştığı görüntülenmiş, tartışma sebebinin ise Pete Davidson olduğu öne sürülmüştü.

PETE DAVIDSON REHABİLİTASYONA YATIYOR

Page Six’in haberine göre Davidson, psikolojisinin yerinde olmadığını öne sürerek Kaia olan ilişkisine ara verdi. Seyahate çıkacağını söyleyen Davidson’ın rehabilitasyona yatacağı öğrenildi.