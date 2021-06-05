Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alınmış ve tepki çekmişti.

Bugün de CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından “Kadıköy Sahili Halkındır” sloganıyla çağrı yapılarak, Kalamış Parkı’nda bir buluşma gerçekleşti. Buluşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

“KIYILARIMIZA, YEŞİL ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin “Kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkacağız” diyerek karara tepki gösterdi. Narin, şöyle konuştu:

* Başta biz Kadıköylüler olmak üzere İstanbul halkının büyük çoğunluğunun karşı çıktığı, doğaya, çevreye ve ekolojik dengeye zarar verecek nitelikteki Kalamış Yat Limanı projesi kararı geri dönüşü çok zor ve siyasi bir karardır.

* Kadıköylünün görüşleri ve taleplerini yok sayarak, hukuku ve etik anlayışı bir yana bırakanlara karşı mücadelemiz sürecektir.

“BİZ HALKIN TEMSİLCİSİYİZ, HALK ADINA BURAYA TALİBİZ”

Kalamış Yat Limanı ve Yelken Kulübü arazisinin özelleştirmesine tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

* Yaşadığımız dönem, anayasanın, yasanın konuşulduğu, tartışıldığı, o hükümlerin devam ettiği dönem değil. Birilerinin bir yerlere çökmek için bahaneler bulup, çöktüğü dönem.

* Biz buradan tüm Kadıköylüler olarak buraya çökmeyi düşünenleri uyarıyoruz: Biz buradayız, burayı size çöktürtmeyiz. Biz Kadıköy Belediyesi olarak buraya 1 metrekare beton yapılmamak şartıyla, talibiz. Biz halkız, halkın temsilcisiyiz, halk adına kullanmak adına talibiz.

“KALAMIŞ RANTA TESLİM OLMASIN”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı’nın çağrısına destekte bulunarak, “Kalamış Sahili ranta teslim olmasın” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bugün dünya çevre günü ve şu yeşile bakıp, ruhunu dinlendirmeyi bilmeyenlerin, şu gökyüzüne bakıp hayal kuramayanların, şu ayakkabılarını çıkartıp çıplak ayaklarıyla toprağa basıp bunu dünyanın en büyük mutluluğu olduğunu hissetmeyenlerin yönettiği bir iklimdeyiz.

* İşte biz bugün o nedenle Kalamış’tayız, bu duyguları bilmeyenlerin rant uğruna her yere çökmeye çalıştıklarını görüp, bunu direniş ve dayanışmayla hep birlikte mücadelenin önüne geçmek için buradayız.

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