Kalbi koruyan 10 beslenme önerisi

“Birçok bilimsel çalışma, beslenme tarzında yapılan olumlu değişikliklerin kalp damar hastalığı riskini azaltabildiğini göstermiştir” diyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, bu konuda 10 etkili öneride bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Kalp-damar hastalıkları, tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Oysa bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle bu risk azaltılabiliyor. Sağlıklı beslenmenin kalp için de çok önemli olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, hayat kurtarıcı önerilerini şöyle sıraladı:

1-Akdeniz tipi beslenin: Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Kalp Cemiyeti’nin tavsiyelerine göre, kalp hastalığı geçirme riskini en aza indirmek için Akdeniz tipi diyet olarak adlandırdığımız beslenme şeklini uygulamak gerekir. Beslenme programımıza doymuş yağ asitlerinden zengin besinler (çikolata, bisküvi, gofret, krema, pastane ürünleri, kuyruk yağı, iç yağı, sakatat) yerine çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşan yiyeceklerin (somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, zeytinyağı) dahil edilmesi, kandaki kötü huylu yağları yani LDL kolesterol düzeyini düşürerek kalp damar hastalığına yakalanma riskini belirgin olarak azaltır ve bizi kalp krizinden korur.

2- Hazır gıdalardan uzak durun: Trans yağ asitleri içeren besinlerin (margarin, ekmek, pasta gibi unlu mamüller, patlamış mısır, dondurma, atıştırmalıklar, patates kızartması, çıtır tavuk gibi fast food çeşitleri, kahve kreması) tüketilmesi total kolesterol düzeyinde artışa ve iyi huylu kolesterol olarak tanımladığımız, bizi kalp damar hastalığından koruyan HDL kolesterol düzeyinde azalmaya neden olur. Bunun sonucunda da kalp krizi riskimiz artar.

3-Lif tüketiminizi artırın: Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın diyet basamağındaki önemli adımlarından biri de lifli gıdalardan zengin beslenmedir. Yapılan çalışmalara göre günde 7 gram kadar lif tüketmek kalp damar hastalığı riskinde yüzde 9 azalma sağlamaktadır.

4- Meyvede ölçüyü kaçırmayın: Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde meyve ve sebzeden zengin beslenme de çok önemlidir fakat miktarlarına dikkat edilmelidir. Özellikle şeker hastalığı olan kişilerin meyve tüketimini, hekimlerinin önerdiği ölçüde kısıtlamaları gerekir.

5- Günde bir avuç kuruyemiş yiyin: Kuruyemişleri günlük beslenme düzenimize dahil etmek kalp damar sağlığı açısından büyük fayda sağlamaktadır. Günde bir avuç kadar karışık kuruyemiş tüketmek kalp damar hastalığını yüzde 30 oranında azaltmaktadır.

6- Bitkisel protein alın: Kalp damar sağlığımızı korumanın en önemli basamağı belki de kırmızı et özellikle işlenmiş et tüketimini azaltmaktır. Bu konudaki net öneri, beslenmemizde kırmızı etin yerini yüksek kalitedeki bitkisel proteinlerin (kuru baklagiller ve soya) almasıdır. Sonuçta LDL kolesterol de azalmaktadır.

7- Balık yemeyi unutmayın: Sadece kalp değil sağlıklı bir beyin damar sistemine sahip olmak için yapılması gerekenlerden biri de haftada en az bir gün balık yemektir. Bu tür bir beslenme, yapılan araştırmalara göre kalp damar hastalığı riskini yüzde 16 azaltmaktadır.

8- Alkolden uzak durun: Miktarı ne olursa olsun alkol tüketimi kan basıncında ve kilo miktarında artışa neden olur. Bu sonuçlar özellikle tansiyon problemi olan hastaların alkol tüketmemesi veya mümkün olduğu kadar az tüketmesi gerektiğini gösteriyor.

9- Şekere yüklenmeyin: Şekerli yiyecek ve içeceklerin günlük beslenmemizdeki yeriyle ilgili de önemli uyarılar mevcut. Bu besinlerin her gün tüketilmesi kalp damar hastalığı riskinde yüzde 25 artışa neden olmakta. Yeni yapılan bir araştırmada şeker ve yapay tatlandırıcıları içeren içeceklerin tüketilmesinin tüm nedenlere bağlı ölümle yakından ilişkisi olduğu gösterildi. Bu dikkat çekici sonuç, şeker tüketiminin kısıtlanmasının ne kadar gerekli olduğunu net olarak göstermektedir.

10- Fazla kahve içmeyin: Filtre olmayan kahve çeşitleri (haşlanmış kahve, Yunan kahvesi, Türk kahvesi, bazı Espresso kahve çeşitleri), özellikle günde 9 veya daha fazla fincan içildiği zaman kalp damar hastalığı riskinde yüzde 25 artışa neden oluyor. Bunun yanında günlük sadece 3 veya 4 fincan kahve tüketimi ise herhangi bir zararlı etki yapmıyor hatta bazı araştırmalara göre kalp damar hastalığı açısından faydalı olduğu bile söylenebilir.