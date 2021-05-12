Kalbimiz tehlikede

Çin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından hazırlanan raporlardan ve Covid-19 pandemisinin başından itibaren yapılan tüm araştırmalardan elde edilen iki önemli sonuç var. Birincisi hastada kalp hastalığı varsa, Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyredip, bazen ölümcül olabilir. İkincisi ise hastada altta yatan kalp hastalığı olmasa dahi, Covid-19 miyokardite yani kalp kası iltihabına, kalp yetersizliğine, ritm bozukluğuna ya da pıhtı oluşumuna yol açabilir.

Dolayısıyla Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, pandemide kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı…

KİMLERDE AĞIR SEYREDER?

Daha önce kalp damar hastalığı geçirmiş olan hastalar yani kalp krizi geçirmiş, anjiyografi ile damar tıkanıklığı saptanmış, stent takılmış veya by-pass operasyonu geçirmiş hastalarda Covid-19 enfeksiyonunun çok daha ağır hatta ölümcül seyrettiği görülmektedir. Fakat altta yatan bir kalp hastalığı olmayan hastalarda da bu enfeksiyonun kalp damar tutulumuna yol açabildiği görülmüştür.

KALP KASINI BOZABİLİR

CovId-19 sadece enfeksiyon sırasında değil, uzun dönemde de kalp damar hastalığı riskini artırabilir. Bu riskli durum, daha önceden kalp yetersizliği bulunmayan kişilerde de görülebilir. Kliniğimizde, Covid-19 pandemisi sırasında yatan tüm hastalarımıza ekokardiyografi yapılmış ve kalp kası hareketleri, kalp yetersizliği gelişme riskleri incelenmiştir. Tüm hastalarımıza yaptığımız ekokardiyografi incelemesinde ilk yatış günlerine göre, hastalığın ilerlediği dönemlerde, kalp kası hareketlerinin bir miktar bozulduğu saptanmıştır. Bu sonuç, Covid-19 enfeksiyonunun kalp kasını bozabildiğini ve kalp yetersizliğine neden olabildiğini göstermektedir.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Özellikle kronik kalp hastalığı olan hastalara bu dönemde hareketsiz kalmamalarını öneriyoruz. İnaktif yaşam, kalp damar hastalığı riskini artırmakta ve var olan durumu da kötüleştirmektedir. Düzenli egzersizle, sadece yürüyüşle bile bu hastaların kan basıncı düşmekte ve akciğer kapasiteleri artmaktadır ki, bunlar olumlu etkilerdir. Bu arada maske-mesafe ve hijyene çok dikkat edilmelidir.

İLAÇLARINIZI KESMEYİN

Pandeminin başlangıcında “ACE inhibitörü” olarak bilinen ilaç grubunun, bu virüsle enfekte olma eğilimini artırdığı ve bu ilaçları kullanan hastalarda enfeksiyonun daha ağır seyrettiği yönündeki açıklamalar nedeniyle bazı hastalar ilaçlarını bırakmıştır. Ancak bu bilgilerin bilimsel bir kanıtı yoktur, hatta birçok hastada enfeksiyonun seyrinde özellikle bu ilaçların fayda sağladığı yönünde veriler de mevcuttur. Üstelik Covid-19 tedavisinde faydalı olabildiği belirtilen kolesterol düşürücü “Statin” adlı ilaçların da kesilmemesi gerekir.