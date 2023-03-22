Kaldırım taşı attığı polis memurunu şehit etmişti, istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan saat 21.41 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak Kemal Efendi Vakfı önünde “polis vuruldu” anonsu üzerine bahse konu adrese gidildiği belirtilerek, başından yaralı polis memuru Zafer Mat’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, Zafer Mat’ın ekip arkadaşı Sedat K. ile birlikte şüpheli Burhan Bağış’ın Ayvansaray’da kaldığı adrese gitmek için çalışma yaptıkları ifade edildi.

Olay yerine vardıklarında Mat’ın ekip aracından indiği, Sedat K’nin ise aracı park etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, Sedat K’nin aracı park ettikten sonra yanına gitmek için aradığı Zafer Mat’a ulaşamadığı kaydedildi.

Sedat K’nin bir süre sonra yeniden aradığı Mat’ın telefonunun 112 ekipleri tarafından açıldığı ve Mat’ın yaralandığının söylendiğine yer verilen iddianamede, yapılan araştırmada, maktulün saat 21.19 sıralarında araçtan inip sokak içerisinde devam ettikten sonra Ahmet Rufai Sokak’taki bir ikametgah kapısına yöneldiği ve olayın burada gerçekleştiği belirtildi.

“ALIN KISMINA GELECEK ŞEKİLDE ATTIM”

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Burhan Bağış, olay günü kapısının şiddetli bir şekilde vurularak “aç kapıyı polis” diye bağrış duyduğunu belirterek, “Odanın içerisinde bulunan elbise askılığının altında dolabın desteklenmesi amacıyla bulunan kare şeklindeki taşı yerinden alıp odanın penceresinden kapının önünde bağıran kişinin alın kısmına gelecek şekilde taşı attım.” ifadesini kullandı.

Şüpheli Bağış, taş attığı kişinin polis olduğunu bilmediğini savunarak, polis memuru olduğuna inanmadığı için taş attığını öne sürdü.

İddianamede, şüpheli Burhan Bağış hakkında, “kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. (AA)