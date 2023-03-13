Kalfalık belgesiyle diş hekimliğine soyundu, sonuç felaket

Polisi harekete geçiren olay, bir kadının şikayeti ile ortaya çıktı. İddiaya göre, Hatice D. implant yaptıracaktı. Arkadaşları vasıtasıyla Orhan Dişçi isimli bir kişiyle tanıştı. Dişçi, kendisine implant yapabileceğini söyleyerek Bağcılar, Hürriyet Mahallesi’nde bir adrese çağırdı.

Hatice D., gittiği adreste 40 bin lira karşılığında protez yaptırmak için anlaştı. Ancak yapılan işlemlerden memnun kalmadı. İşlemler sırasında sağlam dişleri de zarar gören kadın, adliyeye giderek şikayetçi oldu.

KALFALIK BELGESİYLE DİŞ KLİNİĞİ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi. Orhan Dişçi’nin belgeleri incelendi. Diş hekimi olmadığı anlaşılan şüphelinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Protez Kalfalığı” belgesi aldığı tespit edildi. Protez yapma eğitimi alan şüphelinin, diş doktorlarının yapması gereken işlemleri yapmaya kalkıştığı belirtildi.

ÇÜRÜKLERİN ÜZERİNE İŞLEM YAPTI

Gözaltına alınan şüphelinin mağduru olan kadının, ağız sağlığında sorunlar yaşadığı, dişinde iltihaplanmalar oluştuğu öğrenildi. Soyadı “Dişçi” olan şüphelinin çürükleri tam temizlemeden işlem yaptığı belirtildi. Mağdur kadının 10 dişinde iltihap oluştuğu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

SERBEST KALDI

Farklı suç kaydı da olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından “Taksirle Yaralama” ve “Yetkisiz Hekimlik” suçlarından adliyeye gönderildi. Şüpheli serbest bırakıldı.