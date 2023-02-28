Kaliforniya’da Vergi Beyan Süresi Çoğu Bölge İçin 16 Ekim’e Kadar Uzatıldı

Kaliforniya’da ağır kış fırtınalarından etkilenen vatandaşlar ve işletmeler, İç Gelir Servisi (IRS) tarafından sağlanan bir başka uzatılmış süre sayesinde federal vergilerini 16 Ekim’e kadar beyan edebilecekler.

Uzatılan süre, Bay Area ve Güney Kaliforniya’daki çoğu kişiyi kapsıyor.

IRS, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından felaket bölgesi ilan edilen ilçeler için önceden vergi beyan tarihini 15 Mayıs’a kadar ertelemişti.

FEMA ilanı, 27 Aralık’ta başlayan fırtınalar, sel, heyelan ve çamur kaymasıyla vurulan felaket bölgeleri arasında Bay Area’nın dokuz ilçesini de içeren 58 Kaliforniya ilçesinin 41’ini listeliyor.

“Bu ilan, felaket bölgesinde ikamet eden veya iş yeri olan vergi mükelleflerinin belirli vergi beyanı ve vergi ödeme tarihlerini ertelememizi sağlıyor” diyen federal kurum, “Bu, 18 Nisan’da sona eren 2022 bireysel gelir vergisi beyannamelerini, 15 Mart ve 18 Nisan 2023’te sona eren çeşitli 2022 işletme beyannamelerini de içeriyor” açıklamasında bulundu.

Kurum ayrıca, uzatmanın 2022 katkılarına uygun mükelleflerin IRA’larına ve sağlık tasarruf hesaplarına da uygulanacağını belirtti.

Mükelleflerin süre uzatmasından yararlanmak için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur, çünkü kurum, felaket bölgesinde bulunanları otomatik olarak tespit ettiğini belirtti.

“Ancak, erteleme dönemi içindeki orijinal veya uzatılmış beyan, ödeme veya depozito tarihine sahip bir gecikmiş beyan veya ödeme cezası bildirimi alan etkilenen bir vergi mükellefi, cezanın iptal edilmesi için bildirimdeki numarayı aramalıdır” diye uyardı.

Kaliforniya Vergi Kurulu (FTB), fırtınadan etkilenen vatandaşlara ve işletmelere yardım etmek için yardım sağlıyor ve FEMA tarafından belirlenen bölgelerdeki vatandaşların bir fırtına ile ilgili kayıp için bir indirim talep etmelerine ve eyalet vergilerini daha uzun bir süre için beyan etmelerinden faydalanmalarına izin veriyor.

Bu zorlu süreçte birçok kişinin karşılaştığı stresi hafifletmek için, FTB, Kaliforniya’daki bireyler, işletmeler ve vergi profesyonelleri için bir dizi yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar arasında, fırtınalardan etkilenen vatandaşların vergi beyannamelerini ertelemeleri, vergi ödemelerini ertelemeleri veya vergi tahsilatı konusunda ödeme planları oluşturmaları yer alıyor. Ayrıca, FTB, fırtınadan etkilenen vatandaşlar için özel bir telefon hattı oluşturdu ve bölgedeki vergi profesyonellerine yardım için bir web sayfası yayınladı. FTB, Kaliforniya’da yaşayanların zorlu koşullar altında vergi beyanı yapmalarına yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

IRS, felaket bölgelerinde ikamet eden ya da iş yeri bulunan vergi mükelleflerinin vergi beyannamelerinin ve vergi ödemelerinin süresini ertelemelerine izin veriyor. Karar, Ocak 2022’de etkili olan fırtınalar ve sel baskınları nedeniyle oluşan zararları göz önünde bulunduruyor. İrs, daha önce Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından belirlenen afet bölgeleri için 15 Mayıs’a kadar olan süreyi 16 Ekim’e kadar uzatmıştı.

FEMA’nın belirlediği felaket bölgelerinde ikamet eden ya da iş yeri bulunan mükelleflerin, geçen yılın vergi beyannamelerini 18 Nisan’da vermeleri gerekiyordu. Ancak, uzatılan süreyle birlikte mükellefler, beyannamelerini 16 Ekim’e kadar verme imkanına sahip olacaklar.

Afet bölgelerinde ikamet eden ya da iş yeri bulunan mükellefler, geçmiş yıllara ait 2022 bireysel gelir vergisi beyannamelerinin yanı sıra, normalde 15 Mart ve 18 Nisan 2023’te ödenmesi gereken çeşitli 2022 işletme beyannameleri için de sürelerini uzatabilecekler.

IRS, uzatılan sürenin, uygun mükelleflerin IRA’larına ve sağlık tasarruf hesaplarına 2022 katkıları için de geçerli olduğunu belirtti.

Uzatılan süreden yararlanmak isteyen mükelleflerin, işlem yapmalarına gerek yoktur. IRS, afet bölgelerinde bulunan mükellefleri otomatik olarak tespit ettiğini belirtti. Ancak, vergi beyannamelerini zamanında vermediği için ceza alan mükelleflerin, uzatılan süre içinde ödenmesi gereken cezaları iptal etmek için ceza tebligatındaki numarayı aramaları gerektiği de belirtildi.

California Vergi Kurulu da (FTB), afetten etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayanlar ve işletmeler için ek süre ve zarar kayıpları için indirim sağlıyor.

FEMA felaket bölgeleri:

Alameda, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Kings, Lake, Los Angeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Mono, Monterey, Napa, Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare, Ventura, Yolo ve Yuba ilçeleri.