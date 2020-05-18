Kaliforniya’da yasağa rağmen kilisede ayin düzenlendi: 180 kişi karantinada

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Anneler Günü’nde kilise ayinine katılan bir kişinin ertesi gün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Butte County Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pozitif olan kişinin şuanda evinde karantinada olduğu ve ayine katılan 180 kişinin virüs bulaşma riskine karşı kendilerini karantinaya almaları için talimat verildiği ifade edildi. Açıklamada, ayine katılan herkese test yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Ayin yasağa rağmen düzenlendi

Butte County Kamu Sağlığı Kurumu’nun açıklamasında, valilik emrine rağmen ayin düzenleyen dini organizasyonu kınandı. Açıklamada, ayinin sağlık yetkililerinin saatlerine mal olacağını ve mali bir yük getireceğini belirtti.

Koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Kaliforniya’da, yüz yüze yapılan dini toplantılar için ise yasak devam ediyor.