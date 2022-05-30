Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna’daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

UKRAYNA’DAKİ DURUM ELE ALINDI

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nın hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi.

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı.

Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe de dile getirildi. Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi.

NATO’YA ÜYELİK TARTIŞMASI

NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi.

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