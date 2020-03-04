Kalın: ‘Erdoğan Mutabakat Umuduyla Moskova’ya Gidiyor’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine ilişkin “İdlib’de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz. Temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır” dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Erdoğan başkanlığında yapılan değerlendirmeleri açıkladı.

Suriye’de Beşar Esat yönetimince Nisan ayında seçim yapılacağı yönündeki kararı yorumlayan Kalın, “Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Biz kimseyi zorla tutamayız”

Kalın, Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını aşarak Avrupa’ya geçiş yapma çabasındaki sığınmacıların durumu içinse özetle şunları söyledi:

“Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor. 100 bin civarında mülteci almış olan Yunanistan’a acilen 100 milyonlarca yardım fonunu harekete geçirebilen Avrupa Birliği’nin, 4 milyon civarı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye söz konusu olduğunda bürokrasiden, mevzuattan bahsetmesi bir çifte standarttır. Biz kimseyi burada iradesi hilafına zorla tutamayız. Karşı tarafın da, bu Yunanistan, Bulgaristan, başka Avrupa ülkeleri olur, uluslararası hukuk ve insani hukuk çerçevesinde bu insanları alma mecburiyeti vardır.”

Kalın, ayrıca Libya konusunda Hafter güçleri tarafından ateşkesin ihlal edildiğini kaydederek, “Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor” açıklaması yaptı.