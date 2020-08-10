Kalın’dan flaş Akşener ve İnce yorumu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk’ün Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’ye çağrısı ve Muharrem İnce’nin yeni parti iddialarını yorumladı.

“MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısı İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı içine çağıran bir davet mi?” sorusuna Kalın, “İYİ Parti’nin dayandığı sosyolojiye bakarsanız AKP ve MHP ile çok iç içedir. Bu sosyolojiyi dikkate aldığınıza, siyasi pozisyonunuz da eğer buna göre şekillenecekse, burada AKP ve MHP’nin de içinde olduğu Cumhur İttifakı’na yakın durması gayet normal” yanıtını verdi.

“İYİ PARTİ SOSYOLOJİK TÜRDEŞ”

“İYİ Parti’nin ayrı bir parti siyasi hareket olarak ortaya çıkması, onun AKP ve MHP ile olan sosyolojik türdeşliğinin gerçeğini ortadan kaldırmıyor” diyen Kalın, şöyle sürdürdü:

* Cumhur İttifakı şu anda Ak Parti ve MHP olarak oldukça güçlü. Türk siyasetinin yarıdan biraz fazlasını temsil ediyor. Son 3-4 seçimde çok ciddi başarılar elde etti.

* Çok dominant bir ittifak olarak devam ediyor. Bu aslında Türkiye’deki siyasi istikrar açısından bir şans. Cumhurbaşkanlığı sistemi bundan sonra belli ki kabaca iki ittifakın yönlendirdiği bir siyasal alan olarak devam edecek.

* Birinde sağ muhafazakar kesim. Şu anda dışarıda kalan aktörleri İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak görülüyor. Öbür tarafta da geleneksel olarak sol dediğimiz CHP ve HDP. AK Parti ve MHP’nin böyle bir çağrı yapması gayet normal. Siyasal rasyonalite ve sosyolojik temel açısından.

“SEÇİME YÖNELİK BİR HAREKET OLMA İHTİMALİ SIFIR”

“Cumhur İttifak seçimden endişe mi duyuyor?” sorusuna Kalın, “Seçime yönelik bir hareket olma ihtimali sıfır. Ne AKP’nin ne MHP’nin böyle bir düşüncesi yok. Tam tersine seçimle ilgili olmadığı için bu kadar erken başladı bu tartışma” yanıtını verdi.

DEVLET BEY ‘SENİN AİT OLDUĞUN YER CUMHUR İTTİFAKI’ DEMİŞ OLDU

Kalın, “İYİ Parti’nin bu sosyolojiden kopup başka bir siyasal blok içerisinde yer alması, siyasetin ve sosyolojinin tabiatına aykırı bir şeydi. Devlet Bey’in ‘eve dön’ çağrısı, ‘Sen kendi doğal mecranda ak, senin ait olduğun doğal siyasal blok Cumhur İttifakı’ demiş oldu. Cumhurbaşkanımız bundan sadece memnuniyet duyar. Doğal olarak bir siyasi lider kendi ittifakını genişletmek, büyütmek ister. Bir kriz şüphesi olduğu için değil” diye konuştu.

PAZARLIK MESAJI DEĞİL

İYİ Parti’den bu çağrıya gelen açıklamaları değerlendiren Kalın, şöyle devam etti:

* İYİ Partili yöneticiler ‘tamam’ deyip hemen gidemeyebilirler. Kendi tabanlarına sormaları gayet normal. Bir geçiş olacaksa, olacağı zaman oturulur konuşulur.

* Devlet Bey’in çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın ona verdiği destekten ‘gelin bir pazarlık yapalım’ mesajı almıyorum.

* Bu, ‘doğal blok içerisinde, doğal mecranız burası, buraya aitsiniz aslında’ diyen, ‘İYİ Parti’nin AKP ve MHP’ye yönelik çok sert eleştirilerini gözden geçirin’ diyen, ‘farklı mıyız’ sorusunu sorduran bir çağrı olarak algıladım.

“İNCE’NİN PARTİ KURMASI ÖNEMLİ BİR SİYASİ İDDİADIR”

Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuşan Kalın, şunları söyledi:

* Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde çizdiği başka bir siyasal parti kimliği, tasavvuru vardı.

* Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde çok daha kucaklayıcı, CHP tabanının dışında kitlelere hitap eden bir tutum ve söylem içerisinde olması, bunu mevcut yapı içerisinde gerçekleştiremeyeceği sonucuna vardığı zaman herhalde böyle bir yola başvurur diye düşünüyorum.

* Önemli bir siyasi iddiadır. CHP’nin oyunun çok üstünde bir oy aldı. Dedi ki ben bunun üzerine daha fazla da koyabilirim. Bunu derken CHP tabanını kaybetmeden nasıl bir siyasi alan kendisine bulur, inşa eder, oradan nasıl yürür onu bilemem.

“PARTİ KURARSA ŞAŞIRMAM”

* CHP’nin içinde yeni bir sese ihtiyaç var’ tartışması dönem dönem ortaya çıkıyor. Bunu son büyük seslendiren aktörlerden birisi Sayın Muharrem İnce oldu. Yeni bir parti kurarsa şaşırmam.

* Cumhurbaşkanımızla bu konuyu konuştuk. Cumhurbaşkanı ‘İyi olur, CHP’nin içi karışır’ modunda değil. Öyle bir gündemi yok.

* Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde CHP’nin geleneksel sınırlarını aşan bir profil çizme gayreti oldu. Başarılı da oldu bir nebze.

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