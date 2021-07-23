Kalpler onarılıp seçmenle gönül köprüsü kurulacak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Doğu ve Güneydoğudaki 24 ilde üye sayısını ve oy oranını artırmak için yeni bir model ortaya koyduklarını açıkladı. Tekin “1990’lı yıllarda o dönemin koşulları içerisinde kırılan bazı gönül bağlarını yeniden tahkim ederek, bölge seçmeni açısından yeni bir köprü oluşturmak istiyoruz” dedi. Tekin, “Her market faturasında, pazara gidip eve boş dönen filede AKP oy kaybediyor” dedi.

“İlk seçimde iktidar değişecek” açıklaması yapan Tekin, şunları söyledi: “Bu zamana kadar milletvekili çıkartamadığımız bazı illerde sürpriz sonuçlar alabiliriz. İktidardan yaşanan kopma ve uzaklaşmanın açtığı yeni alanda önümüzdeki dönemi belirleyecek yeni bir dinamik kurarak ülke demokrasisi açısından da tarihi bir görevi yerine getirmiş olacağız.”

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İktidar partisi sahayı okuma yetisini kaybetmiş durumda. Ekmek ne olacak? İşsizlik nasıl azalacak? Tüm bölgelerde eşgüdümlü, akılcı ve yapıcı bir faaliyet gösterdiğimiz anda ilk seçimde iktidar değişecek. 2023 yılındaki seçimde her 6 seçmenden biri Z kuşağı olacak. Bu yeni eksen ve değişen seçmen demografisini en iyi anlayan ve uygulamada fark yaratan seçimi kazanacak” ifadelerini kullandı.