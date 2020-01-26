Kalpleri ısıtan olay: Kuyrukları donan yavru kedileri kurtardı

İnsanlık ölmemiş dedirten bir olay Kanada’da yaşandı… Ülkenin batısındaki Alberta eyaletindeki Drayton Vadisi’nde dolaşan Kendall Diwisch isimli bir adam ansızın ağlama ve miyavlama sesi duydu. Bir canlının yardım istediğini düşünen adam sesin kaynağına doğru ilerledi.

Çalılıkları geçince adam 3 adet yavru kedi buldu. Kedilerin kuyruklarının buza yapıştığını fark eden adam çaresiz kedilere yardım etmek için kolları sıvadı. Termosuyla yanında taşıdığı kahveyi kedilerin kuyruklarının etrafına döken adam bu sayede kedilerin buzdan kurtulmalarını sağladı. Hareket etmeyi başaran kedileri kucağına alan adam hemen veterinere koştu.

Kendall Diwisch daha sonra kurtarma anının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Facebook üzerinden 200 binin üzerinde izlenen video rekor kırdı. Diwisch, “Onları eve getirdim, besledim, su verdim ve şimdi sağlıklı ve neşeliler” dedi. Bu videonun yayınlanmasından sonra bir aile üç kedi yavrusunu almayı kabul etti. Diwisch bu konu ile ilgili olarak, “Bu minik kedilerin yeni evleri aynı. İyi kalpli biri onları ayırmak yerine hep beraber sahiplendi” dedi.