Kamer Genç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde, Tunceli’nin Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Evren DEMİRDAŞ

Kamer Genç’in Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Kamer Genç’in eşi Sevim Genç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Yüksel Mansur Kılıç, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genç’i anmak için gönderdiği mesajı okudu.

“EŞİM BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ADAMIYDI”

Kamer Genç’in eşi Selvi Genç’in katılımcılara teşekkür ederek, “Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bütün Tunceli halkı benim için çok önemli eşim içinde öyleydi. Eşim büyük bir mücadelenin adamıydı, gerçekten ilkelerinden vazgeçmeyen biriydi bu yola hayatını koyardı. Ben o zamanlar endişe duyuyordum başına bir şey gelecek diye. Atatürk‘ün ilkelerini kendine yol seçmişti. Bu ilkelerine bağlı olarak hiç hata yapmadan devam etti. Halkının umudu oldu” şeklinde konuştu.

“HERKESİN SUSTUĞU, İZLENDİĞİ YILLARDA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU YAPMIŞTIR”

Anmada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da şu ifadeleri kullandı:

* Kamer ağabey o darbe döneminde, darbecilere karşı düşüncelerini net olarak açıkladı. Ama darbeden sonra 12 Eylül’ün o baskın olduğu dönemde, hak ihlallerini, bölgedeki insan hakları ihlallerini, cezaevi ziyaretlerini yaparak aslında 80’den sonra yapmış olduğu en önemli şeylerden birisi de bu olduğunu düşünüyorum ben.

* Kamer Genç, herkesin sustuğu, herkesin izlendiği, kimsenin sesi çıkmadığı, gazetelerin kapatıldığı bir dönemde insan hakları savunuculuğu yapmıştır. Bu önemli insan, yaşadığımız şu günlerde yaşadığımız sorunlara bakınca Kamer ağabeyin fikir ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün memleket, vatan bir avuç dolar için Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a satılıyor.

* Türkiye’de maalesef ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yurtlarda çocuklar intihar ediyor. Çocuklar yurtlarda kötü muameleye maruz kalıyor. O nedenle Kamer ağabeyin savunduğu değerler yani laiklik yani demokrasi yani bağımsızlık aslında bugün çok daha fazla anlam ifade ediyor. Allah her siyasetçiye Kamer Genç gibi bir geçmiş bıraksın.

* Türkiye’de şu anda Kamer ağabeye oy veren vermeyen bütün siyasetçilerin Allah rahmet etsin dediği, yürekli adam dediği, rakiplerinin bile cesur adam dediği bir insandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ANMA MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya mesajıyla Kamer Genç’i andı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Bulunduğu konumu Cumhuriyet’e borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren, Cumhuriyet kazanımları ışığında siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelesiyle gönüllerde taht kuran değerli siyaset insanı Kamer Genç’i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

İNCE: ZAMANIN HAKLI ÇIKARDIĞI SİYASİ TARİHİMİZE GEÇEN CUMHURİYET SEVDALISI…

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de “TBMM’de uzun yıllar beraber çalıştığım, zamanın haklı çıkardığı düşünceleri ve sözleriyle siyasi tarihimize geçen cumhuriyet sevdalısı, Kamer Genç’i saygı ve özlemle anıyorum” paylaşımında bulundu.

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