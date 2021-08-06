KAMP YAPMAK YENİDEN POPÜLER OLUYOR!





Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co

—

Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/piAF1k1YilE

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Kamp yapmak yeniden popüler oluyor. Buzdolabında bekleyen 218 milyar dolarlık bir tasarım sorunu… Kadın Sporcular Neden Büyük Sponsorlardan Uzaklaşıyor? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir