Kampanya serisinin son videosu: Demokrasi Masalı





Videoda; hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının hiçe sayılması, kurumların içinin boşaltılması; yasaklar, baskılar, tutuklamalar bir masal teması üzerinden anlatıldı.

TEK ADAM REJİMİ SUNAR: DEMOKRASİ MASALI

“Tek Adam Rejimi Sunar” yazısıyla açılışı yapılan videonun ilk bölümü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Refah Partisi döneminde başlayan demokrasi yolculuğu ile başladı.

Erdoğan’ın o dönem söylediği; ‘’Nasıl bir demokrasi?” ve 2 yıl önce söylediği; ‘’Böyle samimi bir demokrasi bulamazsınız” söylemlerinin ardından demokratik hakları kapsamında yürüyüş, protesto gibi faaliyetleri karşısında gözaltına alınan ve tutuklanan vatandaşların görüntülerine yer verildi.

Erdoğan’ın ‘’Ben padişah mıyım? Padişahım” ifadeleri yer alan video, Erdoğan’ın sıklıkla kullandığı şahsım söylemleriyle devam etti.

‘’SİYASİ İHTİRASLARIN PEŞİNDE BİR KOLTUK SEVDASI”

Videonun ikinci bölümü; ‘’Siyasi ihtirasların peşinde bir koltuk sevdası” seslendirmesiyle açılışını yaparken; bunun karşılığında Erdoğan’ın 2012 yılında Başbakanlığı döneminde 23 Nisan nedeniyle koltuğunu bir öğrenciye devrettiğinde söylediği; ‘’Kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda birçok spor kulübü taraftarlarının tribünlerden iktidara yönelik istifa çağrılarına da yer verildi.

“KENDİNİ MİLLETTEN ÜSTÜN GÖREN BİR ŞAHSIN TALİMATLARI”

Videonun üçüncü bölümü; ‘’Kendini milletten üstün gören bir şahsın talimatları” seslendirmesiyle açılışını yaparken; Erdoğan’ın sürekli talimat vermesine ve tüm bakanların ülkeyi ilgilendiren en önemli konularda Cumhurbaşkanı’nın talimatı olmadan harekete geçemeyişine yer verildi.

‘’DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT GÖREN ÇARPIK BİR ZİHNİYET”

Videonun dördüncü bölümü; ‘’Demokrasiyi, özgürlüğü, tehdit gören çarpık bir zihniyet” seslendirmesiyle devam ederken; AKP iktidarının sosyal medya üzerinden uyguladığı baskılarla, yasaklarla devam etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı’na ve AKP iktidarına yönelik eleştiriler sebebiyle ifadeye çağrılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a, atasözü yazdığı için tutuklanan Alp Emeç’e, sticker tasarımı yaptığı için göz altına alınan Mahir Akkoyun’a da videoda yer verildi.

“UCUBE SİSTEM”

Videonun beşinci bölümü; ‘’Hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını yok eden bir ucube sistem” seslendirmesiyle devam ederken; sürekli değiştirilen Merkez Bankası Başkanlarına, gece yarısı görevden alınan bakanlara, bakanların istifa etmek yerine affını isteme taleplerine yer verildi.

“KORKAK BİR REJİM’”

Videonun altıncı bölümü; ‘’Kaleme, bilime, fikirlere kelepçe vuran korkak bir rejim” seslendirmesiyle Erdoğan’ın; ‘’Bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır” ifadelerinin ardından tutuklanan gazeteciler; Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Sedef Kabaş’ın görüntüleri yer aldı.

Videonun son bölümüne geçerken İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da unutulmadı.

Bu bölümde Fahrettin Altun’a ‘’Ülkeni krizden krize mi sürüklüyorsun? Bir dediğin bir dediğini tutmuyor mu? Algı yaratmak için trol ordusuna mı ihtiyacın var? Hemen Fahrettin’i ara” seslendirmesiyle yer verildi.

“KAPKARA BİR GÖLGE”

Videonun son bölümünde; ‘’Millet iradesine uzanan kapkara bir gölge” seslendirmesi karşılığında; 2019 Yerel Seçimlerinde yapılan usulsüzlüklere, YSK damgası bulunmayan pusulaların geçerli sayılmasına, tekrarlanan İstanbul seçimlerine, Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan savcının AKP’li çıkmasına yer verildi.

Videonun bu bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa buna ben diyecek bir şey bulamıyorum” İfadeleriyle sona erdi.

‘’14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!”

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!” ifadelerine yer verildi.