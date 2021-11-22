Kamu-Ar: Halkın enflasyonu yüzde 51

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ‘halkın enflasyonu’ araştırmasının kasım verilerini açıkladı. Temel gıda fiyatları yılın ilk 11 aylık döneminde yüzde 46,2 artarken, son bir yıllık dönemdeki gıda zamları ise yüzde 51’i buldu.

İsmail AKIN

Enflasyon yükselirken faiz oranları indirilerek Türk lirasının değerinin serbest düşüşe bırakılması, diğer tüketim mallarının fiyatlarını olduğu gibi gıda fiyatlarının da artışını hızlandırdı.

Kasımda gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artış yaşanırken, son bir yıllık artış ise yüzde 51’i buldu.

Temel gıda fiyatlarında bu yıl ocak ayında yüzde 3.6, şubatta yüzde 2.8, martta yüzde 2.5, nisanda yüzde 2.3, mayısta yüzde 1.8 ve haziranda yüzde 1.1, temmuzda yüzde 4.2, ağustosta yüzde 3.5, eylülde ise yüzde 2.1, ekimde yüzde 7 artmıştı.

EKMEK VE ETTEKİ ZAMLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Kasım 2021 sonuçları açıklandı.

Türk lirasının yüzde 15’ten fazla değer kaybettiği kasım ayında gıda fiyatlarındaki enflasyon fırtınası da yüzde 8 oranıyla devam etti.

Kasımda gıda fiyatlarındaki artışta ekmek, et-balık, süt ve süt ürünleri, yağ, bakliyat ve sebze gibi ürünlerdeki fiyat artışları belirleyici oldu.

Ekmek, un, bulgur fiyatları, ekmek, makarna ve şehriyeye yapılan zamlar yüzünden kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında artış kaydetti.

Et ve balık grubu fiyatlarında dana eti ve tavuk fiyatlarındaki yükseliş yüzünden yüzde 12,6 artış yaşanan kasımda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 8,7 oranında arttı.

YAĞ FİYATLARI YÜZDE 8.1 ARTTI

Yağ fiyatları yüzde 8,1 oranında arttı.

Meyve fiyatlarının yüzde 0,3 oranında azaldığı kasımda sebze fiyatlarında, domates, kabak, patlıcan ve özellikle domates, biber, kabak, patlıcan gibi ağırlığı yüksek ürünlerin fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında yükseliş yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 9 oranında arttığı kasımda, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise özellikle şeker, çay, bal gibi ürünlerin fiyatlarına yapılan zamların etkisiyle yüzde 7,3 oranında artış oldu.

OCAK-KASIM ARASINDAKİ ZAM YÜZDE 46’YI AŞTI

Gıda fiyatlarında ocak-kasım döneminde ise yüzde 46,2 oranında artış yaşandı.

Yılın ilk 11 aylık döneminde ekmek, un bulgur, makarna fiyatları yüzde 38,5, et ve balık fiyatları yüzde 39,2, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 37,9, yağ fiyatlarında ise yüzde 33,7oranında yükseliş kaydedildi.

Bakliyat fiyatlarında yüzde 27,5 oranında diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 30,5 oranında artış oldu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 51

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Kasım 2020’ye göre) yüzde 51 oranında artış gözlendi.

Bu yıl kasımda geçen yılın ekim ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 45,7, et-balık fiyatlarında 37,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41,5 oranında artış oldu.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 39,6 oranında arttı.

Meyve fiyatları yüzde 89,2, sebze fiyatları ise yüzde 79,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 25,9,diğer gıda fiyatları ise yüzde 34,3 oranında zamlandı.

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