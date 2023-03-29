Kamu avukatlarından ‘özlük hakları’ için açıklama

İstanbul Barosu Kurum ve Kamu Avukatları Komisyonu tarafından kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç’ın yanı sıra çok sayıda avukat da katıldı.

“HİÇBİR DÜZENLEME YAPILMADI”

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç tarafından okunan basın açıklamasında, “Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve uygulama takvimi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda, ‘Kamu Avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır’ taahhüdünde bulunulmuştur. Bu faaliyet için sorumlu kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı ve süre 2 yıl olarak ilan edilmiştir. Uygulama takvimi uyarınca, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan 6 Yargı Paketi yasalaşmış, ancak Kamu Avukatı meslektaşlarımıza yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Yine dün TBMM’de kabul edilen 7. Yargı Paketi incelendiğinde, Kamu Avukatlarının özlük haklarına ilişkin hiçbir düzenlemeye rastlanılmamıştır” denildi.

“BUGÜNE KADAR İYİLEŞTİRME YAPILMAMIŞTIR”

Kamuda Avukatlık Hizmetleri sınıfında hizmet veren Kamu Avukatlarına, Anayasamızda tarif edildiği şekilde ‘yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret’ verilmesi gerektiğinin açık olduğunu belirten Saraç, şunları söyledi:

“Bununla birlikte, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, özlük haklarının yaptıkları işe uygun olmadığı kabul edilerek düzeltileceği taahhüdünde bulunulmuşsa da bugüne kadar hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

İstanbul Barosu olarak, Kamu Avukatı meslektaşlarımızın özlük haklarının ve ücretlerinin, Anayasamızın 55. maddesinin ‘Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır’ hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtme zarureti doğmuştur. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Kamu Avukatlarının özlük hakları, statü ve çalışma koşullarında iyileştirme yapılacağı yönündeki bu taahhüdü, Kamu Avukatlarında ‘Haklı Beklenti’ oluşturmuştur.

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ‘Haklı Beklenti’, yönetimin ister taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleri şeklinde tanımlandığı ve yönetimin, yönetim olmaktan kaynaklanan gücünü ve olanaklarını kullanarak makul beklentiyi karşılayabileceği, kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin zedelenmemesi gerektiği kabul edilmektedir.”

ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ VURGUSU

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Barosu olarak, ‘Haklı Beklenti’ ilkesi uyarınca Kamu Avukatlarının özlük, statü ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin taahhüdün bir an önce yerine getirilmesi, kamu avukatlarının yürüttükleri görev ve sorumluluğun niteliği ve ayrıca son dönemlerde oluşan ücret eşitsizliğinin giderilmesi yönündeki ‘Haklı Beklenti’leri sebebiyle Kamu Avukatı meslektaşlarımızın yanında yer aldığımızı ve her daim kamu avukatlarının yanında olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”