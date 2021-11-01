Kamu bankalarının kârında büyük düşüş

Bankacılık sektörünün Ocak-Eylül döneminde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 23 artışla 56.9 milyar lira olurken, kamu mevduat bankalarının net kârı ise yüzde 56 azalarak 5.5 milyar liraya geriledi.

Pandeminin ekonomiye etkilerinin hafifletilmesi için geçen sene genişleyici para politikaları devreye alınırken, kamu bankaları düşük faizli kredi kampanyaları sunmuş ve kredi büyümesi rekorları kırılmıştı.

Ancak geçen sene Kasım ayından sonra TCMB başkan değişikliği ile beraber sıkı para politikası adımları devreye girmiş ve faizler sert bir şekilde yükselmişti.

Düşük ve uzun vadeli kredi faiz gelirleri ile yüksek mevduat faizi giderlerinin arasındaki makasın açılması ise kamu mevduat bankalarının karının gerilemesinde etkili oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Eylül ayı verilerine göre, yerli özel mevduat bankalarının net kârı ise yüzde 47.6 artışla 15.6 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde yabancı mevduat bankalarının net kârı da yüzde 67.6 artarak 18.4 milyar liraya çıktı.

Sektörün, aktif büyüklüğü 7.05 trilyon lira olarak gerçekleşirken, toplam kredileri de Eylül sonunda 4.04 trilyon lira oldu.

2020 yılsonuna göre sektörün toplam aktifleri yüzde 15.4, kredileri de yüzde 12.9 artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 3.54 olarak gerçekleşti.

Verilere göre kamu mevduat bankalarının NPL rasyosu aynı dönemde yüzde 2.72 olurken, yerli özel mevduat bankalarının yüzde 4.58, yabancı mevduat bankalarının ise yüzde 4.66 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün mevduatları da 2020 sonuna göre yüzde 18.9 artışla 4.1 trilyon lira oldu.

Sektörünün Eylül sonunda sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17.3 oldu. (Reuters)

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