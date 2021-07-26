Kamu çalışanları meydanlara çıkıyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ‘dayatma’ olarak niteledikleri yüzde 3.5’luk zam önerisini protesto etmek için ülke genelinde alanlara çıkacağı açıklamasında bulundu.

“MEMUR-SEN MEMURLARIN ÇIKARLARINI GÖZETMİYOR”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada yetkili sendika Memur-Sen’in memurların çıkarlarını gözetmediği belirtildi.

Açıklamada, “Göbekten bağımlı olduğu hükümete karşı, en ufak bir direnç gösteremeyeceğini tüm kamu emekçileri önceki satış sözleşmesi ve rakam kazıklarından bilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“Kamu emekçilerinin 3600 ek gösterge talebine, vergi adaletsizliğine, zam talebine, kamu emekçilerinin ekonomik, mesleki, örgütsel ve sosyal haklarına kulak tıkayan bir anlayış kazanımdan çok kayba yol açmıştır.” denilen açıklamada toplu sözleşme görüşmelerinin yine hakem Hakem Kurulu’na havale edileceği öngörüldü.

“GERÇEK ENFLASYON ÇOK DAHA YÜKSEK”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Yandaş konfederasyon ve AKP iktidarı önceki görüşmelerde attıkları imzalarla memurları açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmişlerdir. Dört kişilik bir ailenin Temmuz ayı açlık sınırının 3 bin 513 lira, yoksulluk sınırının 12 bin 195 lira olarak hesaplandığı bir dönemde kamu çalışanlarının ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması talep ediyoruz. Milli gelirin dağılımı ücretliler aleyhine bozulmaktadır, ücretlilerin gelirden aldığı pay yıllardır azalmaktadır. Zam oranlarının, iktidarın hiç tutmayan enflasyon hedefi ve TÜİK’in son aylarda açıkladığı yüzde 17 -18 seviyesinde olan yıllık enflasyon, gerçekte yüzde 35,7’li oranındadır. Gerçek enflasyon karşısında satın alma gücü mum gibi eriyen kamu çalışanları, artan refahtan ve ekonomideki reel büyümeden de pay alamamıştır””

15+15 ZAM TALEBİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nın, toplu sözleşmeyle ilgili talepleri ise şöyle:

Kamu çalışanlarının en azından 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı yapılmasını talep ediyoruz.

Önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının ücretlerine öncelikle yüzde 30 oranında bir zam yapılmalıdır. Bu zamdan sonra 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde 15, 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır.

Üniversite mezunu tüm memurların ek göstergeleri 3.600’e çıkarılmalı, 6’ncı dereceye inen tüm kamu çalışanlarına ek gösterge verilmelidir.

Kamu çalışanlarına yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.

Gelir vergisi tarifesinden kaynaklanan vergi yükü artışı önlenmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergiden istisna edilmelidir.

Aynı kadro ve unvanlarda çalışanlar arasındaki maaş farklılıkları giderilmeli ve eşit işi eşit ücret ödenmelidir.

Yıllardır artırılmayan doğum yardımı ödenekleri günün koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.

Anayasa’nın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenmelidir. Grev hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamuda istisnai olması gereken sözleşmeli personel istihdamının genişletilmesine son verilmelidir.

İlginizi Çekebilir Memur-Sen zam talebini açıkladıİlginizi Çekebilir KESK toplu sözleşme teklifini açıkladı