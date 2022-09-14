Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

PKK tarafından yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirtilen dört terörist Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK’yla iltisaklı dört şüphelinin, aralarında yargı mensuplarının da bulunduğu Suruç bölgesinde görev yapan kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi.
4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi. (AA)