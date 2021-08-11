Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 21’lik zam yapıldığını, en düşük ücretlere yapılan zam oranının yüzde 34,6 olduğunu açıkladı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.

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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sonuçlandı.

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 21 oranında zam yapıldığını söyledi.

Bilgin, en düşük ücretlere yapılan zam oranının yüzde 34,6 olduğunu açıkladı.

TABAN ÜCRET 4100 TL OLDU

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. En düşük ücrete 500 TL bir seyyanen düzeltme yapılacağını belirten Bilgin, ortalama zammın yüzde 27 olduğunu söyledi.

Kamu işçisi için taban ücret 3 bin 577 TL idi.

Bilgin, söz konusu taban ücretin, taşerondan kadroya geçen yaklaşık 315 bin işçiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Bilgin, kamuda aylık ortalama ücretin 5 bin 835 TL’ye ulaştığını söyledi.

Bilgin, toplam orana yüzde 3 olarak yansıyan bir hizmet zammına imza attıklarını ve orman işçisinin kadroya alınması konusunda da anlayış birliğine vardıklarını söyledi.

Görüşmelerde Türk-İş ve Hak-İş’in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmişti.

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