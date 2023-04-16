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16 Nisan 2023
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Kamu mühendislerinden meslek kanunu talebi

Alaturka Online
Alaturka Online

Kamu Mühendisleri Platformu, kamu mühendislerinin özlük haklarının geliştirilmesi için “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılmasını talep etti. Platform, kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde kritik rol üstlenen mühendislerin projelerde 2 ila 15 yıl arasında yasal sorumluluğu olduğunu belirtti.

Açıklamada, geçen yıl kamunun 3.134 proje için 184,3 milyar lira ödenek ayırdığı ve kamu kaynaklarının büyük bir kısmının sorumluluğunun kamu mühendisleri tarafından üstlenildiği vurgulandı. Ancak, 2023 verilerine göre mühendislerin ortalama gelirinin 18 bin lira olduğu ve yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın bir ücretle çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, kamuda çalışan yaklaşık 150 bin mühendis, mimar ve şehir plancısının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiği belirtilerek, “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi talep edildi. Bunun yanı sıra, tüm kamu mühendislerine “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını ve kamu mühendislerinin gelir ve özlük haklarının benzer meslek gruplarına kıyasla yükseltilmesi istendi. (AA)

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