Kamu zararı oluşan 19 milyon TL’lik ihalede şaibe kokusu

19 milyon 22 bin lira bedel üzerinden ihalesi yapılan Sivas Meslek Yüksekokulu inşaatından şaibe kokuları yükseldi.

Ali Ekber ERTÜRK

Sivas Meslek Yüksekokulu inşaatından şaibe kokuları yükseldi. 19 milyon 22 bin lira bedel üzerinden ihalesi yapılan bina için mimari uygulama projeleri hazırlandı. Ancak arsa işe başlanmasına müsait olmamasına rağmen ihaleye çıkıldı. Oluşan kamu zararına karşı Sayıştay, üniversite yönetimini sorumlu tuttu ve hazırladığı raporda “Eski bina yerinde durduğu halde yeni binanın mimari uygulama projelerinin nasıl hazırlandığı dikkate değer bir konudur” denildi.

Sayıştay’a takılan ihaleyle ilgili sürece göre, 31 Ağustos 2020 tarihinde iş yeri teslimi yapıldığı halde ancak 2 Kasım 2020 tarihinde ikinci bir tutanakla işe başlanabildi. 24 Kasım 2020 tarihli rektörlük onayı ile iş artışı yapıldı. İş artışı onayında iş artışı gerekçesi olarak yeni yapılacak binanın eski bina yıkıldıktan sonra yerine yapılacağı, bundan dolayı yeni bina projesinde -0,2 kotunda gösterilen kazı işlerinin yeterli olmayacağı kazının -2,0 kotuna kadar yapılması gerektiği ve yeni yapılacak binanın tam altından kampüsü besleyen 250 mm çapında çelik boru hattının geçtiği, bunun yerinin değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

BİR PROJE İKİ ÖDEME

İşin mimari projeleri, hizmet alımı şeklinde 15 bin TL’ye 11 Eylül 2020 tarihinde doğrudan temin ile hazırlatıldı. 4 Aralık 2020 tarihinde de başka bir firmaya 4 bin TL proje revizyon bedeli ödendi.

Eski bina yerinde dururken yeni binanın projesi hazırlandı

Sayıştay, yüklenicinin, iş sahibi idarenin teslim ettiği arsayı, projeleri kontrol etmek ve işinin ehli bir kişi olarak bunların sözleşme konusu işe uygun olup olmadığını araştırmak ve bilmek zorunda olduğunu vurguladı. Raporda, “Görüldüğü üzere, eski bina yerinde durduğu halde yeni binanın mimari uygulama projelerinin nasıl hazırlandığı dikkate değer bir konudur” ifadesi kullanıldı.