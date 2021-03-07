Kamuda başörtüsüne hangi partili ne diyor?

Metropoll Araştırma Şirketi, şubat ayında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında; “Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü giymesine izin verilmemelidir şeklindeki görüşe katılıyor musunuz?” diye sordu. “Evet, katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 11.2, “Hayır, katılmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 83.1, “Fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 5.7 çıktı.

MAKAS DARALDI

Bu sonucun parti seçmenlerine göre dağılımı ise dikkat çekti. Buna göre; AKP ile CHP arasında başörtüsüne bakış açısı arasındaki makas daraldı. CHP’lilerin yüzde 80’i, AKP’lilerin de yüzde 82’si “Kamu çalışanları başörtüsü takmamalıdır” yaklaşıma karşı. Kamuda başörtüsüne en büyük destek yüzde 95 ile HDP seçmeninden geldi. İYİ Partililerin yüzde 75.4’ü, MHP’lilerin yüzde 94.1’i, Saadet Partililerin yüzde 88.9’u yasağa katılmadığını belirtti. Kamuda başörtüsünü doğru bulmayanlar arasında ise İYİ Parti, CHP’yi geçti. “Kamu çalışanlarının başörtüsü giymesine izin verilmemeli” diyenlerin oranı şöyle: AKP, yüzde 11.9. CHP, yüzde 15. İYİ Parti yüzde 17.4. MHP, yüzde 4.6. HDP, yüzde 5. Saadet Partisi, yüzde 11.1. Diğer partiler, yüzde 11.1.

HALK EKONOMİDE YAVAŞ’A GÜVENİYOR

Metropoll’ün anketine katılanlara; “Türkiye’nin en acil sorunu nedir” diye soruldu. Halkın yüzde 58’i, “Geçim sıkıntısı, işsizlik” dedi. Ankete katılanlar, “Muhalefet partiler arasında ekonomiyi iyi yönetebileceğini düşündüğünüz bir isim söyler misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: Yüzde 10.5: Mansur Yavaş. Yüzde 9.3: Ali Babacan. Yüzde 7.3: Meral Akşener. Yüzde 5.1: Ekrem İmamoğlu.