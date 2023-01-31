Kamuda çalışan avukat ve mühendislerin maaş isyanı

Cem YILDIRIM / ANKARA

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, kamuda çalışan avukat ve mühendislerin maaşlarındaki yetersizliği gündeme getirdi. Maaş düzenlemesi yapılması gerektiğini, mühendislerin ve avukatların özel sektöre göre daha düşük maaş aldıklarını ifade eden Balık, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

YENİDEN MAAŞ DÜZENLEMESİ YAPILMALI

– Son yapılan zamlarla birlikte kamu çalışanlarının ücretleri arasında çok ciddi farklar oluştu. Üst düzey bürokratlarla ve orta düzeydeki memurlar arasında uçurum maaş farkları oluştu. Biri 10 bin lira alırken, diğeri 50 bin lira alıyor. Oysa hepsi fakülte mezunu sadece devlette farklı işlerle görevliler. Dolayısıyla bu uçurumun acilen düzenlenmesi ve kapatılması lazım. 10 bin liranın yüzde 70 ile 20 bin liranın yüzde 70’i aynı rakama gelmiyor. Yeniden bir maaş düzenlenmesinin yapılması lazım. Yüzdelik zamla bu işin çözülmesi mümkün değil.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık



YÜZDE 100 BİLE MEMNUN ETMEZ

– Son dönemde özellikle kamu da çalışan mühendislerimizin ve avukatlarımızın çok ciddi sıkıntıları var. Özel sektöre göre çok düşük ücretler alıyorlar. Yüzde 30’luk zam zaten kimseyi memnun etmedi. Şu anda yüzde 100 de zam verilse kimseyi memnun etmez. Enflasyon hızla yükseliyor. Konfederasyon olarak biz bu ay enflasyon oranını açıkladık. Normal enflasyon da yüzde 135’ler civarında seyrediyor.

ÖZEL SEKTÖRDE İKİ KATI MAAŞ ALACAKLAR

– Avukatlarımızın ve mühendislerimiz özel sektöre geçmiş olsa aldığı maaşların 2 katını alacak. Siz özel sektörde bir avukata gittiğiniz zaman dava başına ödeyeceğiniz para belli ama kamudaki avukatında aldığı para belli. Mühendislerimiz bugünkü teknoloji de kendilerini belli etmiş insanlardır. Devletin pahalı projelerine imza atıyorlar. Bu yüzden haklarını vermek gerekir.

– 16-17 bin liralık maaşlarla, milyon dolarlık projelere mühendislere imza attırıyorsunuz. Dolayısıyla burada ciddi bir adaletsizlik var. Yaptığı işin riskini karşılamalı kazancı. Sonra yurtdışına beyin göçü başlıyor. Mühendislerin tamamı yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Özellikle onların desteklenmesi gerekir. Hükümet kapalı kapılar ardında Mart, Nisan ayında tekrar bir artış yapmayı düşünüyor.

YOKSULLUĞUN TEMEL NEDENİ AKP İKTİDARIDIR

– Tarım politikaları çöktü. Üretim politikaları bitti. Marketlere suç yüklemenin gereği yok. Dolayısıyla hükümet çok sıkışmış durumda. Yeni çözümler üretemiyor. Mevcut hükümet ve ortağı yönetememektedir. Bakanları yetersizdir. Bakanlar bağımsız iş yapamadığı için üretime katkı sunamamaktadırlar.

– Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ne derse onu yapıyorlar dolayısıyla yaşadığımız yoksulluğun temel nedeni AKP iktidarıdır. Yeni çözüm bulamayacaklarına göre halkın çözüm bulacağına inanıyorum.