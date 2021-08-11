Kamunun icra dosyaları Elvan’ın oğluna gitmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan’a Ankara-Niğde otoyolunun yanı sıra birçok kuruluşun dosyalarının da gönderildiği ortaya çıktı.

DENIZ AYHAN

Ankara-Niğde otoyolundaki geçiş ihlalleri icra dosyalarının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan’a gönderildiğinin ortaya çıkmasının ardından devletin hissesi olan şirketler ve özelleştirilen kurumların icra dosyalarının da bakanın oğluna verildiği bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Devleti kamyon arkası yazısına çevirdiler. Sayın bakanın oğlu arabasının arkasına ‘babam sağ olsun’ mu yazdıracak” diye konuştu. Başarır SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Sadece Ankara-Niğde otoyolundaki ihlallere ilişkin icra dosyalarının verilmediği aynı zamanda Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve TTNET A.Ş.’nin icra dosyalarına da bakanın oğlunun baktığı anlaşılmıştır.”

Bakan Elvan’ın şirket yetkililerini arayarak icra dosyalarını oğlunun avukatlık şirketine verilmesi noktasında ricada bulunup bulunmadığını soran Başarır, “Ülkemizde binlerce avukat işsizken, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden birçok avukat varken, tüm bu şirketlerin icra dosyalarının bakanın oğluna verilmesi bizlere bu konuda siyasi kimliğin kullandığını düşündürüyor” dedi.

MECLİS’E TAŞIDI

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de veren CHP’li Başarır, “Bu şirketlere, icra dosyalarını oğlunuza ait hukuk bürosuna vermeleri konusunda tarafınızdan ilgili şirketlere sözlü ya da yazılı bir telkininiz olmuş mudur? Ya da icra dosyalarının oğlunuza ait hukuk bürosuna verilmesinde siyasi kimliğinizin bir etkisi olmuş mudur” diye sordu.

GİZLİ ANLAŞMALAR MI VAR?

Bakan Lütfi Elvan’ın oğluna icra dosyalarını veren şirketlerin devletin denetim ve gözetimi altında olduğunu ifade eden Başarır, “AKP iktidarında bu şirketler özelleştirilirken acaba bizim bilmediğimiz gizli anlaşmalar mı yapıldı? Bu şirketlere icra dosyalarınızı kime vereceğinizi biz belirleyeceğiz mi denildi” dedi. Bu durumun siyasi etik kurallarına aykırı olduğunu belirten ve Lütfi Elvan’ın açıklama yapmasını isteyen Başarır, “Bakanın bu hususta sessiz kalması bir zımni kabul göstergesidir” diye konuştu.