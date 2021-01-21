Kamuya personel alımında öncelik Diyanet’e verildi

Ortaöğretim mezunları arasında 2021 yılında kamu kurumlarına ayrılan engelli personel kılavuzu açıklandı ve kontenjanlar belirlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu engelliler arasında kamuya 245 hizmetli, 59 memur, 25 imam hatip, 25 müezzin, 25 Kuran kursu öğreticisi, 4 teknisyen, 7 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 sağlık teknisyeni ve 1 sağlık memuru alınacak. En çok kontenjan, 201 personelle Diyanet’e verildi. Diyanet’e ayrılan kontenjan % 52 olurken, diğer tüm kurumlarınki % 48’de kaldı. 245 hizmetlinin 100’ü ve 59 düz memurun 22’si de Diyanet’e verildi. Diyanet’e, 25 imam-hatip, 25 müezzin, 25 de Kuran kursu öğreticisi kontenjanı da tanındı. Diyanet’e alınacak engelli hizmetli koşulların sadece “İmam hatip mezunu” olması şartı da getirildi. İlk ve ortaöğretim engelli kontenjanı dağılımı şöyle:

– Diyanet: 201 kişi (Hizmetli, memur, imam hatip v.b.)

■ Milli Eğitim Bakanlığı: 75 kişi.

■ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 39 kişi.

■ Ticaret ve Sanayi Bakanlığı: 27 kişi.

■ Tarım ve Orman Bakanlığı: 17 kişi.

■ İçişleri Bakanlığı: 7 kişi.

■ AFAD: 5 kişi.

■ Diğer kurumlar: 15 kişi.