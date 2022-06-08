Kamyon şoförleri isyan etti: ‘Evimize erzak alamayacak durumdayız, çaresiziz’

AKP’nin kalesi Kayseri’de akaryakıt fiyatları başta olmak üzere artan maliyetlere isyan eden kamyon şoförleri kontak kapattı. Kamyon şoförleriyle birlikte açıklama yapan Kayseri Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Başkanı Vedat Doğan, “Zor durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu işin içinden çıkamıyoruz” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP’nin kalesi olarak bilinen Kayseri’de kamyon şoförleri akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetlere tepki göstermek için Kayseri Nakliyatçılar Sitesi’nde kontak kapattı. Korna çalarak zamlara tepkilerini gösteren kamyon şoförleri çaresiz olduklarını söyledi.

“ZOR DURUMDAYIZ”

Birçok şoförün evlerinin ihtiyacını karşılayamadığını söyleyen Kayseri Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Başkanı Vedat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a çağrıda bulundu. Şoförlerin içler acısı bir durumda olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi:

* “Buradan Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız ve Ekonomi Bakanımıza sesleniyorum; Artık araçlarımız yerinden kalkamıyor. Artık fiyat veremiyoruz. Fabrikalarda bize sahip çıkanlar yok. Şu an arabalarımızın altında lastik kalmadı. Sigortalarımızı yatıramaz, Kaskolarımızı yaptıramaz hale geldik.

* Sektörümüze el atılması lazım. Şu an birçok meslektaşımız içler acısı bir durumda. Kartlarını döndürmek için yola çıkmaya çalışıyorlar, kâr unuttuk. Araçlar yoldan geliyor, evlerine erzak alamayacak durumdalar. Biz Kayseri’de 3-5 bin araca sahibiz. Şu an garajlarımızda doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine çıktı.

* Bir insanın bin kilometre yola gidiş maliyeti 15 bin lirayı buldu. Firmalardan aldığımız fiyatlarla zarar ediyor, bu işin içinden çıkamıyoruz. Çıkmazdayız. Bir milyonluk araçlara biniyoruz ama bir lastik alamıyoruz. Bunların hepsi petrolden geliyor.

* Bugün bir lastik 10 bin lira olmuş. Çaresiziz ve sıkıntıdayız. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Şoförler evlerine huzurlu gidemiyor. Evdeki çocuklarının isteklerini karşılayamıyor. Biz zor durumdayız.”

“EVİMİZİN İHTİYACINI KARŞILAYAMIYORUZ”

“Kimse yola çıkamıyor ve bir şey yapamıyor. Araçlarımızı hareket ettiremiyoruz” diyen bir kamyon şoförü ise, “Evimizdeki çocuğumuzun ihtiyacını göremiyoruz. Bu hale geldik. Şimdi şoför bir çorbayla gidip geliyor. Önceden ‘şoförün yemeği yenir sofrasında oturulur’ denilirdi ama şimdi şoförü adam yerine koyan yok. Niye? Çünkü şoför para kazanamıyor” siteminde bulundu.

“ESNAF MASRAFLARINI KARŞILAYAMAZ DURUMDA”

Şoförlerin eylemine destek veren İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Osman Türk de, akaryakıta gelen zamların nakliyeci esnafını içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini belirtti. AKP hükümetinin sorunları görmezden geldiğini belirten Türk, şöyle konuştu:

* “Ne yazık ki gelen art arda zamlarla birlikte esnaf sıkıntıda. Ekonomi zaten kötü. Gün geçmiyor ki zam gelmesin. Artık bıçak kemiğe dayandı. Biz her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Meclis’te Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de sorunları gündeme getirdi. Hükümet sorunları görmezden geliyor. Anadolu’nun bağrından sesleniyoruz.

* İçtiğimiz sudan çocuğumuzun mamasına, biberinden domatesine kadar bizlere ulaştıran bu insanlar zor durumda. Ekmek kazanamaz, masraflarını sağlayamaz halde. Gelen zamlarla birlikte bir aracın İstanbul’a gitmesi yani depoyu doldurmasının maliyeti 28 Bin TL. Yakıt alamayan esnaflar var. Neden bu ülkeyi yönetenler bu konuda çaba sarf etmiyor. Her gün zam zam… Artık yeter, gerçekten yeter. Bu insanlar çoluğuna çocuğuna ekmek götürmenin derdinde. Gidiyorsunuz ama ülkeyi batırmadan gidin.”

Mevcut iktidarın ülke sorunlarını çözemeyeceğini de savunan İYİ Partili Türk, erken seçim çağrısı da yaptı.