Kamyoncular kan ağlıyor

Hayatının büyük bir bölümünü yollarda geçiren kamyoncu esnafının 1 Ocak 2020’den itibaren uygulamaya konulan e-fatura sistemine adapte olmasının zorluğuna dikkat çeken Dr. Müzeyyen Şevkin, bir çoğunun akıllı telefonu bulunmayan kamyoncu esnafı için daha kolay ve uygulanabilir bir çözüm aranması gerektiğini kaydetti.

Dr. Şevkin, “Kamyoncu esnafı uzun yolda araç kullanmaya mı konsantre olacak, e-fatura, web sitesine irsaliye bildirimi, dijital takograf kullanımı gibi kullanımı zor uygulamalarla mı uğraşacak? Ağır ekonomik kriz ortamında yaşam mücadelesi veren esnafımıza kolaylıklar sağlanması gerekirken yeni yükler bindirilmesi, esnafın kullanımı oldukça zor uygulamalarla karşı karşıya bırakılması yeni sorunlar oluşturuyor. Kabinenin kamyoncu esnafımızın sesine kulak vermesini istiyoruz” dedi.