Kamyondan indirilen göçmenlerle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul’da kaçak göçmenlerin sokak ortasında bir kamyondan indirildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Polis o görüntülerle ilgili çalışma yaparken, İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada 143 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

Habip ATAM

Gaziosmanpaşa’da bir kamyondan indirilen kaçak göçmenlerle ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:-Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, bir kamyonla İstanbul’a getirilen kaçak göçmenlerin Gaziosmanpaşa ilçemizde sokağa indirildiğine ilişkin görüntü ve paylaşımlarla ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45ADU797 plakalı kamyon sahibi G.Ç ve sürücü H.Ç adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan kamyona el konulmuştur.

143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

-Gaziosmanpaşa İlçemiz Karadeniz Mahallesinde kamyondan indirilen kaçak göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 farklı adrese yapılan operasyonda 39, ilçe genelinde yapılan diğer çalışmalar ve yol uygulamalarında 104 kaçak göçmen yakalanmış, içinde 13 kaçak göçmen taşıyan bir minibüsün şoförü de gözaltına alınmıştır.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kaçak göçle mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa ilçemizde yapılan çalışmalarda yakalanan toplam 143 kaçak göçmen, haklarında yapılacak adli ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

İlginizi Çekebilir Gaziosmanpaşa’da 120 kaçak göçmen yakalandı