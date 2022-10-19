Kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü

Yazan:
Alaturka Online
-

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Yayınlanma:

Kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü

İlçenin Özkürtün beldesi Karaçukur Mahallesi’nde, Fazlı Civan (78) yönetimindeki 28 YE 590 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Civan ile araçta bulunan Hacı Aslan (65) ve Fatma Pehlivan (67) sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Fazlı Civan ve Hacı Aslan Pehlivan olay yerinde, Fatma Pehlivan ise kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. (AA)

Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı İlginizi Çekebilir Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı Bursa'da feci kaza İlginizi Çekebilir Bursa’da feci kaza

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?